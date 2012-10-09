Создать каталог интернет ресурсов для студентов по финансовой специальности с одним подуровнем
Торговая площадка на Joomla
Необходимо разработать сайт-площадку, с помощью которого могут взаимодействовать покупатели и продавцы.
Использовать нужно Joomla 2.5, VM 2.0, Jomsocial для реализации костяка сайта. По мере реализации необходимых функций и задач можно использовать рукописный код.
Суть сайта. Продавцы указывают цены на товары. Покупатели выбирают товары на основе различных параметров, в том числе и условий работы поставщика. Затем покупатели оплачивают товары платёжными средствами. Администрация сайта берет комиссию за определённые действия пользователей сайта. Для оплаты услуг используются специальные платежные средства, которые эмитирует сайт сторонних разработчиков. Параллельно с торговым функционалом на сайте присутствуют элементы соцсети: пользователи создают свои профайлы, в которых могут быть отображены различные списки с товарами (wish-list, купленные товары, рекомендованные и т.д.), отзывы и комментарии.
Основные важные элементы сайта, которые потребуется разработать "с нуля":
- создание парсера, который забирает данные из яндекс маркета и импортирует их на сайт
- создание моста, который синхронизирует аккаунты пользователей сайта со сторонним сайтом (эмитирующим валюту и хранящим аккаунты пользователей)
- создание всей логики работы личного кабинета покупателя и продавца
- создание тарифных правил по управлению пользователями для администрации сайта
- создание конвертера платёжных средств.
От разработчиков потребуется наличие в портфолио аналогичных проектов. Оплата поэтапная.
Дополнительное ТЗ будет отправлено по запросу после просмотра портфолио, а также оценки бюджета и сроков.
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