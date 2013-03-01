Каталог финансовых ресурсов для студентов

Сайт может быть выполнен на любой платформе. Главное, чтобы поддерживался описываемый функционал. Нужно, чтобы по выполнению проекта, объяснили как управлять сайтом. Желательно чтобы сайт был выполнен на двух языках (весь перевод предоставлю). Но ...