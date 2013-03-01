Каталог финансовых ресурсов для студентов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок209 просмотров

Создать каталог интернет ресурсов для студентов по финансовой специальности с одним подуровнем

12 лет назад
zebra_it
Андрей 
58 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$200
2 дня
Работа сделана качественно и в срок. Функциональность и дизайн в соответствии с техзаданием. Изначально не предполагалось использовать Wordpress. но технология подошла, и результатом остался доволен.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

landmaks
Максим 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад