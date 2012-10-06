Здравствуйте меня интересует разработка сайта на cms joomla с разработкой дополнительных модулей. 1.Календарь с кликом на дату ведёт на новость 2. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ). Интересует цена вёрстки макета средней сложности. ...
Портал продажи игровой валюты под ключ
Всем привет! Крепите портфолио, выберу кандидатов.
Суть: Крупный портал продажи игровой валюты.
У кого есть опыт, будет плюсом.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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