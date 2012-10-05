Интернет-проект

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Закрыт27 заявок234 просмотра

Создать сайт (скрипт) интернет-проекта. От Вас: все необходимое (логотип, дизайн, верстка и т.д.). Техническое задание при общении.

13 лет назад
rijiiap
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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