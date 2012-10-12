Нужен сайт про динозавров. Копипаст разрешен, ссылки на источники не ставьте. Как можно больше инфы: какие они были, отчего вымерли, всякие интересные факты надо пособирать. Побольше картинок

Хотелось бы получить сайт полезный для людей, интересующихся этой темой.

Сайт надо статичный - на хтмл-пхп.

Должны быть 2 пхп-вставки (для счетчиков, баннеров, сапы) - одна под левым меню, другая - в футере. Вставки такого вида и