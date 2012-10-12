Нужен сайт про динозавров

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок170 просмотров

Нужен сайт про динозавров. Копипаст разрешен, ссылки на источники не ставьте. Как можно больше инфы: какие они были, отчего вымерли, всякие интересные факты надо пособирать. Побольше картинок

Хотелось бы получить сайт полезный для людей, интересующихся этой темой.

Сайт надо статичный - на хтмл-пхп.

Должны быть 2 пхп-вставки (для счетчиков, баннеров, сапы) - одна под левым меню, другая - в футере. Вставки такого вида и

PHP
13 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$90
7 дней
Хороший код. Нашел много инфы
Отличный заказчик, было очень приятно работать с Константином. ТЗ очень грамотно составлено и самое главное - заказчик знает чего хочет, что не может не радовать + моментальная оплата после сдачи проекта.

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продающий сайт - один товар

    $250

    Здравствуйте Нужно создать красивый продающий сайт. Нужен понятный и красивый интерфейс и максимальная легкость покупки. Будет представлен не дорогой но интересный товар (500 - 1000 рублей) рассчитанный на ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт для сбора сообщений

    $590

    Создать сайт для сбора сообщений СУТЬ ПРОЕКТА: Сайт предоставляет возможность всем желающим отправить сообщение в космос с помощью ретранслятора и радиостанции. Можно отправить бесплатные и платные сообщения. ...

    SymfonyYii
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести инфу со старого сайта на новый шаблон

    1) необходимо перенести инфу со старого сайта на новый шаболон( шаблон доработать: убрать некоторые блоки.) 2)добавить 2 языка 3) разместить новый сайт на старом адресе 4) адаптировать сайт к раскрутке ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для рекламного агентства

    Нужно создать сайт для рекламного агенства с красивым ЗD карусель-меню (желательно без использования flash). Просьба указывать примерные сроки выполнения и стоимость работы.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать каталог товаров или магазин

    $50

    Нужно создать создать каталог товаров или магазин тематика стройматериалы пример http://evrobud.kiev.ua Движок сайта желательно джумла . Услуги более 50уе не предлагать все детали при контакте. В заявках пишите ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на CMS WordPress

    Нужен сайт cms wordpress с разработкой дополнительных модулей. Каталог продукции, Калькулятор с выбором нескольких характеристик товаров от этого зависит стоимость, Оплата товаров или оплата услуг на сайте. Есле есть примеры работ скиньте ссылки. ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Joomla

    Нужен сайт стандартный функционал на joomla. Пишите предложения и цены. Тз исполнителю. Цена за проект от 2500р. Дизайн в псд есть.

    Joomla
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад