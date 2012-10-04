Для только что открывшейся клиники требуется создание не сложного сайта. Готовы рассмотреть варианты на основе шаблонных.
Сайт визитка
Сайт визитка с наполнением.
Более подробное обсуждение направленности сайта и наполнения по эл.почте [email protected]
Заявки фрилансеров
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