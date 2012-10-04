Сайт-визитка

Требуется сделать сайт — визитку, с возможностью его дальнейшего администрирования, как в тексте, так и в возможности добавить фото.

- тема сайта – семинары по бухгалтерии, покупки недвижимости.

- четыре раздела (не считая контактов).

1. Семинар по бухгалтерии. Почасовая аренда кабинета, для занятий (текст в файле).

2. Семинар «Недвижимость в Финляндии. Как начать бизнес в Финляндии».– информация на - http://www.bridgeinfo.ru/spec//1841/

3. Туристическая выставка «МАТКА 2013» г. Хельсинки. Финляндия. Информация на http://www.bridgeinfo.ru/spec//1843/

4. Семинары, занятия на базе отдыха «Мечта». (текст в файле).