Личный сайт

Здравствуйте!

Необходимо создать сайт по моему дизайну (нарисовал в фотошоп) и поместить его на хостинг, который я укажу.

Простой дизайн, страница, вверху логотип, под логотипом горизонтальное меню. В горизонтальном меню 4 пункта:

1й - открывает страницу с текстовой информацией + фото (обо мне)

2й - открывает страницу с Формой обратной связи со мной

3й - открывает страницу со списком моих партнеров, кратким описанием и ссылками на их ресурсы

4й - открывает страницу со списком статей. Под каждую статью должна генерироваться страница со статьей, все статьи пишу я.

я должен иметь возможность редактировать текст на каждой странице и в пунктах меню

цены, сроки