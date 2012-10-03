Всем привет! Мне нужен сайт на wordpress копия этого boltoff.ru , а потом его менять. Могли бы Вы написать за сколько возьметесь и как по срокам? Если возникнут вопросы, пишите сюда или ...
Личный сайт
Здравствуйте!
Необходимо создать сайт по моему дизайну (нарисовал в фотошоп) и поместить его на хостинг, который я укажу.
Простой дизайн, страница, вверху логотип, под логотипом горизонтальное меню. В горизонтальном меню 4 пункта:
1й - открывает страницу с текстовой информацией + фото (обо мне)
2й - открывает страницу с Формой обратной связи со мной
3й - открывает страницу со списком моих партнеров, кратким описанием и ссылками на их ресурсы
4й - открывает страницу со списком статей. Под каждую статью должна генерироваться страница со статьей, все статьи пишу я.
я должен иметь возможность редактировать текст на каждой странице и в пунктах меню
цены, сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте меня интересует разработка сайта на cms wordpress с разработкой дополнительных модулей. 1.Календарь с кликом на дату ведёт на новость 2. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ). Интересует цена вёрстки макета средней сложности. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Интренет-магазин. Можно выделить 3 части этого Има: 1. Склад – просто готовый к продаже товар, без возможности изменения атрибутов. Указана цена, размер, количество и вариант доставки ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима разработка сайта-магазина БУ автозапчастей. Примеры похожих сайтов http://www.kraker.ru/ http://автостандарт.рф Оплата по договоренности.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
нужен подобный сайт, чтобы - http://www.bumbay.ru/ - для продажи купонов на скидки на товары интернет - магазинов (партнеров) своих повседневных продуктов за плату (20% от стоимости купона, или товара со скидкой) - 2 уровня ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется разработать новый дизайн мебельного портала, сделать его html-верстку и интегрировать ее в портал. Портал разработан на самописной CMS и имеет седующие разделы: 1) Каталог производителей и продавцов мебели в Украине; 2) Личные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $1000
нацелен на то, чтобы клиент с его помощью целевая аудитория получала доступ к предоставляемым услугам, восприняла и запомнила имидж компании, бренд компании, ассоциировала образ компании с услугами или товарами компании, воспринимала конкурентные преимущества услуг ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день дорогие фрилансеры 1.Я не плачу деньги за плохую работу, я не работаю с людьми которые проподают со связи больше чем на 2 дня, я не даю предоплат, это плохо влияет на ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайты на Джумла, тематика разная. Подробное ТЗ при переписке.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры нужно будет сделать проект "под ключ" интернет-магазинаСайты «под ключ»40 заявокЗакрыт13 лет назад