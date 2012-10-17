Paulgreatwall

Заказчик достаточно оперативно выходит на связь, вносит правки, оплачивает работу в срок и в полном объеме. Касательно заказа - работа была полностью принята и оплачена. Договорились, что в процессе программинга станет ясно какие элементы еще понадобятся, и я их отрисую. Через нек. время от заказчика поступило письмо с соотв-м списком - все отрисовала, получила оплату. Затем была вынуждена сменить почту из-за неприятных ситуаций со взломами. Павел, как оказалось, в это время писал мне туда - не дождавшись ответа, нашел др. дизайнера, который отрисовал еще часть элементов. Вывод: даже если все ваши контакты (почтовые ящики, сайт, аська, телефон, профили в соцсетях, элементарно приват на Веблансере) находятся в открытом доступе, все равно высылайте их данному заказчику, прямо отдельным файлом. Потому что он по какой-то причине использует только один канал связи.