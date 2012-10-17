Paulgreatwall

Поль Грейтвол Paulgreatwall

 
33 годаКитай/Шанхай
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимационный ролик 5 секунд.

    Рекламный ролик для интернет-магазина, продающего товары для охоты, рыбалки и активного отдыха. Продолжительность - 5 секйнд

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перерисовка главной страницы shop.ordvor.ru

    Задание: Модернизация главной страницы сайта [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshop.ordvor.ru]shop.ordvor.ru[/url], отрисовка страниц «новости» и «отзывы» по тех заданию ниже. Стилистику главной страницы необходимо оставить без изменений. Макеты страниц для последующей дорисовки будут предоставлены. Требования к готовым макетам - упорядоченность слоев по ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн сайта ordvor.ru

    Компании "Оружейный Двор", занимающейся продажей товаров для охоты, рыбалки, туризма, кемпинга, спорта и активного отдыха, требуется новый портал. Имеющийся сайт-каталог - ordvor.ru - не отвечает современным требованиям. Предполагается создать ДВА новых сайта - 1) Визитка + ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно создать макет интернет-магазина + логотип

    $500

    Добрый день! Имеется интернет-магазин Ostgoods.ru, выполенный на конструкторы Jimdo. Сначала планировалось изготовить под него индвивидуальный шаблон, но было принято решение переходить на самописный сайт, под который и необходимо сделать дизайн главной и внутренних страниц ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Шаблон и его верстка для сайта на Jimdo

    Доброго времени суток! Имеет сайт, выполненный на конструкторе jimdo - http://www.ostgoods.ru. Требуется создать уникальный шаблон с учетом специфики сайта и установить его. Пожалуйста, откликнитесь, кто имел дело с Jimdo.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Личный сайт

    Здравствуйте! Необходимо создать сайт по моему дизайну (нарисовал в фотошоп) и поместить его на хостинг, который я укажу. Простой дизайн, страница, вверху логотип, под логотипом горизонтальное меню. В горизонтальном меню 4 пункта: 1й - открывает страницу с текстовой ...

    PhotoshopФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
25 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Перерисовка главной страницы shop.ordvor.ru
Очень адекватный Заказчик, чёткая и грамотная постановка задачи, не пропадает, оперативная обратная связь. Оплата мгновенно. Рекомендую!
Отличная работа, развитое чувство вкуса и геометрии в веб-дизайне. Задание по внесению правок в главную страницу сайта, а также по созданию внутренних страниц было выполнено в срок, в точности с техническим заданием, за умеренную плату. Рекомендую.
Ответный отзыв
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
$500
9 баллов
9 лет назад
Нужно создать макет интернет-магазина + логотип
Заказчик достаточно оперативно выходит на связь, вносит правки, оплачивает работу в срок и в полном объеме. Касательно заказа - работа была полностью принята и оплачена. Договорились, что в процессе программинга станет ясно какие элементы еще понадобятся, и я их отрисую. Через нек. время от заказчика поступило письмо с соотв-м списком - все отрисовала, получила оплату. Затем была вынуждена сменить почту из-за неприятных ситуаций со взломами. Павел, как оказалось, в это время писал мне туда - не дождавшись ответа, нашел др. дизайнера, который отрисовал еще часть элементов. Вывод: даже если все ваши контакты (почтовые ящики, сайт, аська, телефон, профили в соцсетях, элементарно приват на Веблансере) находятся в открытом доступе, все равно высылайте их данному заказчику, прямо отдельным файлом. Потому что он по какой-то причине использует только один канал связи.
Работал с Ольгой на предмет создания дизайна интернет-магазина. Ольга работает достаточно быстро и в срок. Единственное, что омрачило сотрудничество, правда когда уже работа была мною принята: в ходе создания магазина мне понадобилась дорисовка некоторых элементов. Но Ольга по электронной почте, которую мы использовали ранее для общения, уже не отвечала. Возможно, просто сменила адрес. Для дорисовки элементов пришлось найти другого дизайнера. А в целом, работа с Ольгой проходит быстро, конструктивно и позитивно.
Ответный отзыв