Paulgreatwall

Рекламный ролик для интернет-магазина, продающего товары для охоты, рыбалки и активного отдыха. Продолжительность - 5 секйнд
- Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад
Задание: Модернизация главной страницы сайта [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fshop.ordvor.ru]shop.ordvor.ru[/url], отрисовка страниц «новости» и «отзывы» по тех заданию ниже. Стилистику главной страницы необходимо оставить без изменений. Макеты страниц для последующей дорисовки будут предоставлены. Требования к готовым макетам - упорядоченность слоев по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Компании "Оружейный Двор", занимающейся продажей товаров для охоты, рыбалки, туризма, кемпинга, спорта и активного отдыха, требуется новый портал. Имеющийся сайт-каталог - ordvor.ru - не отвечает современным требованиям. Предполагается создать ДВА новых сайта - 1) Визитка + ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день! Имеется интернет-магазин Ostgoods.ru, выполенный на конструкторы Jimdo. Сначала планировалось изготовить под него индвивидуальный шаблон, но было принято решение переходить на самописный сайт, под который и необходимо сделать дизайн главной и внутренних страниц ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Доброго времени суток! Имеет сайт, выполненный на конструкторе jimdo - http://www.ostgoods.ru. Требуется создать уникальный шаблон с учетом специфики сайта и установить его. Пожалуйста, откликнитесь, кто имел дело с Jimdo.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется оптимизировать сайт naydoo.ru под необходимые поисковые запросыПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать сайт по моему дизайну (нарисовал в фотошоп) и поместить его на хостинг, который я укажу. Простой дизайн, страница, вверху логотип, под логотипом горизонтальное меню. В горизонтальном меню 4 пункта: 1й - открывает страницу с текстовой ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт11 лет назад