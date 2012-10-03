Сайт купонов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки106 просмотров

нужен подобный сайт, чтобы - http://www.bumbay.ru/ - для продажи купонов на скидки на товары интернет - магазинов (партнеров) своих повседневных продуктов за плату (20% от стоимости купона, или товара со скидкой)

- 2 уровня продаж и сборов -

1) Размещение товара со скидкой (20% от стоимости товара удерживается в пользу сайта);

2) размещение купона (10% от разницы цены розничной и товара со скидкой удерживается в пользу сайта);

- Совместимость со всеми платежными системами России и кредитными картами.

- Модули на главной странице - 1] задать вопрос - 2] отправить другу - 3] присоединиться партнерам- 4] регистрация пользователя

- максимальная ставка сто долларов

13 лет назад
DenNet
Денис 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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