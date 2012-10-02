Необходимо скопировать идею сайта http://www.startupcreation.net/ и переориентировать его на студентов Харькова. Нужен весь комплекс услуг от дизайна до базового продвижения. Просьба оставлять заявки только тем, кто готов пройти полный путь от идеи ...
Сделать сайт на Word Press
Нужно сделать сайт на wordpress для компании брокера на рынке Forex.
Кто не знает что это такое вот пример конкурентов:
Шапка сайта уже есть
Ее нужно будет сделать динамичной (т.е. картинка будет меняться, все картинки для шапки уже готовы)
Структура сайта примерно такая как на примерах выше.
Будет главная страница – одно колоночная.
Остальные дву колоночные.
Цветовая схема как на вот этом сайте:
Заявки фрилансеров
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