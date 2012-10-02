Сделать сайт на Word Press

Нужно сделать сайт на wordpress для компании брокера на рынке Forex.

Кто не знает что это такое вот пример конкурентов:

http://fx-garant.org/

http://www.fxfcc.com/

Шапка сайта уже есть

Ее нужно будет сделать динамичной (т.е. картинка будет меняться, все картинки для шапки уже готовы)

Структура сайта примерно такая как на примерах выше.

Будет главная страница – одно колоночная.

Остальные дву колоночные.

Цветовая схема как на вот этом сайте:

http://www.godaddy.com/