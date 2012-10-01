Создание сайта

Необходимо разработать сайт-площадку, с помощью которого могут взаимодействовать покупатели и продавцы. Использовать нужно Joomla 2.5, VM 2.0, Jomsocial для реализации костяка сайта. По мере реализации необходимых функций и задач можно использовать рукописный код. ...