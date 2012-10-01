Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки216 просмотров

Нужен сайт свадебного салона, с каталогом. Все довольно стандартно.

НА сайт должна быть информация о салоне, его услугах итд.

Четкого дизайна нет, ждем предложений.

Обязательно наличие портфолио, ну и ценовая вилка.

Оплата 50% \ 50%

13 лет назад
aleks290186aleks
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Свадебный интернет-портал

    Нужно создание под ключ свадебного интернет-портала. Дизайн, верстка, программинг и дальнейший саппорт. Дизайн нужен очень хороший + обязательно креативность - желание и возможность предлагать собственные нестандартные решения ряда вопросов. ...

    AJAX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт-визитка

    Нужен бюджетный сайт-визитка Joomla, DEL... Размещение текста, видео, аудио Заявки на курсы и консультирование - на мою почту: [email protected] Подписка Хост пример: http://www.coachuga.ru/category/coachings/

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта-площадки на базе Joomla и VM

    Необходимо разработать сайт-площадку, с помощью которого могут взаимодействовать покупатели и продавцы. Использовать нужно Joomla 2.5, VM 2.0, Jomsocial для реализации костяка сайта. По мере реализации необходимых функций и задач можно использовать рукописный код. ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт с платежными системами

    $1000

    нужен сайт, сайт с платежными системами. но как составить тех. требование не знаем, поэтому прикрепляю то что получилось написать, ТЗ размытое поэтому ТЗ нужно будет составить качественное. Работаем поэтапно.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен интернет-магазин

    $500

    Здравствуйте! Нужен интернет-магазин, движок на Ваше усмотрение. Требования: - быстрая скорость - хорошее seo (отсутствие дублей страниц, чпу и т.д.) - функционал на подобии studio - fashion ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт пейнтбольного клуба

    $500

    Привествую, Создаем сайт пейнтбольного клуба на основе cms bitrix 11,5 редакция старт (имееется в наличии) хостинг тоже есть По требованиям Цветовые предпочтения - цвета не кислотные ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад