Здравствуйте!

Нужен интернет-магазин, движок на Ваше усмотрение.

Требования:

- быстрая скорость

- хорошее seo (отсутствие дублей страниц, чпу и т.д.)

- функционал на подобии studio - fashion . com (а именно в полной новости - несколько фото в таком же виде, дополнительные поля (для кода товара, указания материала), выбор размера и цвета с помощью select

- поиск по цене - image в приложении (с бегунком по цене)

В заявке указывайте:

1. Цена

2. Движок

3. Пример работы на указанном движке

Бюджет 400 USD, дизайн уже готов.

Сроки не жмут, но хотелось бы побыстрее.