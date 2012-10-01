Верстка для joomla 2.5 + virtuemart 2.0.10

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок104 просмотра

Нужен шаблон для joomla и virtuemart под мой дизайн (http://bazar66.ru/r.png). Сайт на который надо натянуть шаблон: bazar66.ru

Joomla
13 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров