Полный цикл создания сайта

от дизайна до наполнения товарными позициями, их описанием.

тематика: спутниковое тв. Требования к сайту:

1. без флеш

2. свободно и интуитивно понятно редактируемый (возможность без специальных навыков добавлять-удалять страницы, просто редактируемая главная страница).

3. необходимо добавить возможность заказа товаров и услуг через сайт (соответствено должен быть создан каталог товаров и услуг, позиций на 80, с описанием каждой позиции, картинкой, ценой,

с возможностью простого и понятного редактирования-удаления-добавления позиций, описания и картинок)

4. информационные страницы : триколор тв, нтв плюс, сигнализация, видеонаблюдение - должны быть заполнены актуальной информацией, картинками.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ- оценить объем работ! - объем работ можно оценить, посетив сайт satelina.ru