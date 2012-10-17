Здравствуйте! Нужен интернет магазин с большим количеством товаров и категорий. Поэтому нужен хороший движок для работы с большим ассортиментом. Уникальный дизайн+интеграция под движок В заявке указывайте: 1. Цена 2. ...
Полный цикл создания сайта
от дизайна до наполнения товарными позициями, их описанием.
тематика: спутниковое тв. Требования к сайту:
1. без флеш
2. свободно и интуитивно понятно редактируемый (возможность без специальных навыков добавлять-удалять страницы, просто редактируемая главная страница).
3. необходимо добавить возможность заказа товаров и услуг через сайт (соответствено должен быть создан каталог товаров и услуг, позиций на 80, с описанием каждой позиции, картинкой, ценой,
с возможностью простого и понятного редактирования-удаления-добавления позиций, описания и картинок)
4. информационные страницы : триколор тв, нтв плюс, сигнализация, видеонаблюдение - должны быть заполнены актуальной информацией, картинками.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ- оценить объем работ! - объем работ можно оценить, посетив сайт satelina.ru
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