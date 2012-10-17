Полный цикл создания сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен15 заявок325 просмотров

от дизайна до наполнения товарными позициями, их описанием.

тематика: спутниковое тв. Требования к сайту:

1. без флеш

2. свободно и интуитивно понятно редактируемый (возможность без специальных навыков добавлять-удалять страницы, просто редактируемая главная страница).

3. необходимо добавить возможность заказа товаров и услуг через сайт (соответствено должен быть создан каталог товаров и услуг, позиций на 80, с описанием каждой позиции, картинкой, ценой,

с возможностью простого и понятного редактирования-удаления-добавления позиций, описания и картинок)

4. информационные страницы : триколор тв, нтв плюс, сигнализация, видеонаблюдение - должны быть заполнены актуальной информацией, картинками.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ- оценить объем работ! - объем работ можно оценить, посетив сайт satelina.ru

13 лет назад
dima240776
Дмитрий 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад
$400
14 дней
Все оперативно и качественно, спасибо.
все отлично. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад