Необходим красивый и качественный сайт. Тематика - заработок в интернете ( интернет проекты для заработка ). Оригинальный и продуманный дизайн, а главное информативный и понятный с форумом для общения. Что-то вроде boombucks.ru.
Небольшой белый сайт по строительной тематике
Требуется сделать простой, красивый и лаконичный сайт html + php по тематике "Каркасные дома". под РУ сегмент.
Важно, чтобы сайт был для людей и ассесоры адсенса не могли бы придраться к нему :)
Количество страниц сайта 10-15
Ключи брать СЧ по теме, не принципиально какие. Траф на него будет литься в основном принудительно.
Контент - уник.
Необходимо предусмотреть вставку блоков Адсенс.
Один блок - вверхней части страницы - размер блока 728х90
Второй блок - в начале поста, после названия поста и 1-2 предложений текста, или "обход" текстом блока... блок желательно выровнять по левому краю области размещения, а текстом обойти справа. Размер блока - 336х280
И третий блок - в сайдбаре. Сайдбар - справа. Блок - вверху сайдбара, после небольшого меню над ним, которое тоже должно быть в сайдбаре. Размер блока 160х600
Можно использовать красивый готовый шаблон.
Желательно вставка видео, какой нибудь опрос, и всяких там других наворотов для людей. Кнопки соц сетей, твиттеров и т.д.
Предусмотреть доп. места под блок рекламы (баннера) в сайдбаре ниже. Размер 160х600
Внизу поста - баннер 728х90
Можно ещё в самом посте гдето размер 336х280.
Коды баннеров и адсенса - должны вставляться в отдельные текстовые файлы. Кодировка - юникод.
Если нет кода баннера в соответствующем файле - чтобы текст не разрывался пустой областью под баннер.
Можно предусмотреть в сайдбары место под тизеры (вертикальные). Код вынести в отдельный файл также.
МОжно сделать "псевдо меню" из Адсенс линков...
В общем - обсуждаем оперативно если что. Моя аська в контакте есть.
Сроки 3-4 дня.
Цену предлагайте.
Много не лупить, поскольку знаю трудозатраты, давно в теме. Просто самому лень делать и времени нет.
Если понравится как сделаете работу - будет второй заказ на такой же сайт, только тема будет КРЕДИТЫ.
Буков тут много написал, но задача не сложная.
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