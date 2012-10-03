Небольшой белый сайт по строительной тематике

Требуется сделать простой, красивый и лаконичный сайт html + php по тематике "Каркасные дома". под РУ сегмент.

Важно, чтобы сайт был для людей и ассесоры адсенса не могли бы придраться к нему :)

Количество страниц сайта 10-15

Ключи брать СЧ по теме, не принципиально какие. Траф на него будет литься в основном принудительно.

Контент - уник.

Необходимо предусмотреть вставку блоков Адсенс.

Один блок - вверхней части страницы - размер блока 728х90

Второй блок - в начале поста, после названия поста и 1-2 предложений текста, или "обход" текстом блока... блок желательно выровнять по левому краю области размещения, а текстом обойти справа. Размер блока - 336х280

И третий блок - в сайдбаре. Сайдбар - справа. Блок - вверху сайдбара, после небольшого меню над ним, которое тоже должно быть в сайдбаре. Размер блока 160х600

Можно использовать красивый готовый шаблон.

Желательно вставка видео, какой нибудь опрос, и всяких там других наворотов для людей. Кнопки соц сетей, твиттеров и т.д.

Предусмотреть доп. места под блок рекламы (баннера) в сайдбаре ниже. Размер 160х600

Внизу поста - баннер 728х90

Можно ещё в самом посте гдето размер 336х280.

Коды баннеров и адсенса - должны вставляться в отдельные текстовые файлы. Кодировка - юникод.

Если нет кода баннера в соответствующем файле - чтобы текст не разрывался пустой областью под баннер.

Можно предусмотреть в сайдбары место под тизеры (вертикальные). Код вынести в отдельный файл также.

МОжно сделать "псевдо меню" из Адсенс линков...

В общем - обсуждаем оперативно если что. Моя аська в контакте есть.

Сроки 3-4 дня.

Цену предлагайте.

Много не лупить, поскольку знаю трудозатраты, давно в теме. Просто самому лень делать и времени нет.

Если понравится как сделаете работу - будет второй заказ на такой же сайт, только тема будет КРЕДИТЫ.

Буков тут много написал, но задача не сложная.