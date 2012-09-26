Разработать сайт (с дизайном, можно без)

Нужно разработать сайт.

Существующий аналог: http://hipstertest.ru/

Суть такая же - несколько вопросов с вариантами ответов. По окончанию теста выдается результат в процентном значении. После прохождения теста у пользователя будет возможность запостить результат в социальные сети.

Свой дизайнер у нас есть, более интересует создания сайта с нашим дизайном.

Сроки важны.