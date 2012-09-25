Разработка сайта обменного пункта эл. валют

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок311 просмотров

Необходим сайт. Полуавтоматический ввод и вывод электронных валю (Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money, LiqPay, Okpay, W1, Qiwi, Rbk, яндекс), ручной ввод - вывод этих же валют на счета банков, денежные переводы. Требуется минимальный функционал для подобных обменных пунктов . Опыт подобных разработок ОБЯЗАТЕЛЕН.

Основные необходимые требования и модули:

Дизайн (доработка уже имеющегося)

Верстка

CMS (на усмотрение разработчика)

Модуль обмена

Форма подачи заявки на ввод/вывод электронных валют + калькулятор. Определение минимальной и максимальной суммы ввода/вывода.

В админ части необходимо реализовать модуль удаление, добавление формы для подачи заявки на ввод, вывод валют. Валюты, комиссии платёжных систем и обменного пункта

Сторона пользователя (регистрация, для упрощения последующих операций по вводу/выводу. Желательна система скидок. строгая форма регистрации.

Заказ возможен зарегистрированным и незарегистрированным клиентам. В случае заказа на ввод-вывод валют зарегистрированного клиента у него в акаунте выводится статистика заказов на ввод/вывод и их статус.

После отправки заявки на ввод/вывод в админке создается запись с подробными данными заказа и администратору отправляется уведомление. А также письмо с полными данными о заказе отправляется клиенту.

Письма отправляются клиенту и после успешного выполнения заявки и отказе от неё.

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12 лет назад
evgeniyspb
Евгений 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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