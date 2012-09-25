Сайт-визитка с описанием продуктов торговой марки

Необходимо создать аналог сайта http://surfox.su , для представительства тех же торговых марок на территории Украины.

Сайт должен иметь такую же структуру, но свой дизайн и свою админку для наполнения контентом. Контен будем наполнять сами.

Должна быть предусмотрена возможность добавление новых разделов в будущем.

В разделе "Контакты" должна быть размещена текстовая информация с контактами, яндекс карта и форма обратной связи.

Так же необходимо будет создать страницу с картой сайта, а в корневой директории сайта разместить файл sitemap, который поддерживает технологию xml-карты сайта.

Прописать или создать правило для написания meta данных.

Установить несколько счетчиков.