Создать сайт-визитку

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Завершен28 заявок210 просмотров

Нужно создать сайт визитку, для предприятия, которое занимается производством тепла и электроэнергии.

Можно простенький дизайн. Прошу пишите ваши цены и сроки. Будет выбран исполнитель с наивыгоднейшим предложением (играет роль цена за выполнение).

13 лет назад
denkostenko
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

prometei
Артем 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Спасибо! все очень круто!

Заявки фрилансеров

prometei
Артем 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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