Добрый день.. нужен сайт-визитка на бесплатном хостинге Юкоса и Народа..
Сделать сайт "под ключ"
Сделать сайт "под ключ"
Необходимо разработать простой и понятный сайт. Легкий в управлении.
ТЗ есть во вложении.
Срок 20 дней.
Заявки фрилансеров
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