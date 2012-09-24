Сделать сайт "под ключ"

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Закрыт12 заявок275 просмотров

Сделать сайт "под ключ"

Необходимо разработать простой и понятный сайт. Легкий в управлении.

ТЗ есть во вложении.

Срок 20 дней.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров