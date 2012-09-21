Нужен профессиональный сайт строительной компании.

Впрочем нужен профессиональный дизайн и сам сайт под ключ для строительной компании занимающейся строительством в Москве и объектов в Сочи. В связи с изменение имени компании, также нужно создание нового професионального логотипа в сочетании с дизайном.

Собственно выбираю по портфолио, цене и срокам.

1) Убедительная просьба, кто предлагает просто дизайны – ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО сайт под ключ.

2) ДЛЯ СТУДИЙ не беспокоить! ТОЛЬКО ФРИЛАНСЕРЫ!

В дальнейшем интересует поддержка сайта в топе 3 Яндекса.

Итого для отбора кандидата с Вас:

1) Портфолио

2) Ориентировочная цена за сайт целиком (сайт без форумов и.т.д. чисто как профессиональная визитка с информационным материалом)

3) Сроки ориентировочные. Желательно более точные.