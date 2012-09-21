Простая работа по сайту (html, css) на Джумла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен2 заявки150 просмотров

Здравствуйте. На сайте http://megaprazdnik-nn.ru нужно сделать 3 вещи:

1. В шапки убрать "битую" ссылку

2. Изменить стиль шрифта у

и

на "SEGOE PRINT"

3. Разместить виджет (код) уже существующей группы Вконтакте, в правой колонке сайта.

Стоимость работы 200 руб.

CSSHTMLJoomla
13 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Качественно и быстро выполненная работа, несмотря на то, что в процессе возникали некоторые сложности. Исполнитель адекватен и приятен в общении. Результатом очень доволен, всем советую.
Задание поставлено четко, оплата быстрая. Человек приятен в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад

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