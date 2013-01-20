Создание сайта. Персонально для psycho911.

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Завершен2 заявки159 просмотров

Создать сайт, подробности исполнителю.

13 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней
Проект выполнен в срок и на все 100%. Очень приятно было вместе работать, мои рекомендации в любое время.
Как всегда приятно иметь дело с Антоном. Всегда четкое задание, оплата в срок. Спасибо!

Заявки фрилансеров

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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