Интернет-магазин на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок234 просмотра

Придумано оригинальное "громкое" название (для нашей тематики), разработан новый логотип и фирменный стиль для розничных магазинов и соответственно интернет-магазина по продаже аккумуляторов. Необходимо создать сайт "под ключ", мы склонились к CMS Joomla для нового сайта.

Пример старого нашего магазина: www.moll-batterien.ru. Новый сайт будет по новому адресу, соответствующему новому названию и логотипу.

Необходимо создать оригинальный, внушающий доверие автолюбителям дизайн, понятный интуитивно сайт со следующими функциями: подбором аккумулятора по марке автомобиля. Подбором аккумулятора по его параметрам (габаритным размерам и Ач), сравнительная таблица (параметры аккумулятора, вес, цена, срок гарантии) на выходе, чтобы автолюбителю проще было делать выбор. Каталог аккумуляторов с такой же функцией сравнения по тем же параметрам. Покупка с возможностью доставки, установки, выбором оплаты. Возможность оплаты Вэб мани, Яндекс деньги, карты Виза, Мастер и т.д. Карта проезда к магазинам (на Яндекс). Форум с рейтингом аккумуляторов. Книга жалоб и предложений. Информационные страницы (инструкции по покупке, зарядке, обслуживанию и т.д.) Всю информацию предоставлю (большая часть на нашем старом сайте www.moll-batterien.ru).

Joomla
13 лет назад
katkovaleksey
Алексей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
$1000
13 дней
Отлично поработали! По срокам, конечно, как видно сейчас, мы просчитались (нормально работающий сайт в спокойном режиме, со всеми доработками делается месяц). Однако сайт 500amper.ru работает, цель достигнута и действительно интернет- магазин очень удобен на Мадженто, за что отдельное спасибо Артему - переубедил.
Отлично сработались! Вежливый и порядочный заказчик! В совместной работе реализовали замечательный интернет магазин!

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
13 лет назад
#1
Сайты «под ключ»

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