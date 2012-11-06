Добрый день, необходимо доработать существующий шаблон сайта на DLE 9.7. Доскональное знание данной CMS обязательно, опыт верстки обязателен, навыки программирования для данной CMS обязательны. ТЗ в приложении. ПСД имеется. Дополнительные вопросы ...
Интернет-магазин на Joomla
Придумано оригинальное "громкое" название (для нашей тематики), разработан новый логотип и фирменный стиль для розничных магазинов и соответственно интернет-магазина по продаже аккумуляторов. Необходимо создать сайт "под ключ", мы склонились к CMS Joomla для нового сайта.
Пример старого нашего магазина: www.moll-batterien.ru. Новый сайт будет по новому адресу, соответствующему новому названию и логотипу.
Необходимо создать оригинальный, внушающий доверие автолюбителям дизайн, понятный интуитивно сайт со следующими функциями: подбором аккумулятора по марке автомобиля. Подбором аккумулятора по его параметрам (габаритным размерам и Ач), сравнительная таблица (параметры аккумулятора, вес, цена, срок гарантии) на выходе, чтобы автолюбителю проще было делать выбор. Каталог аккумуляторов с такой же функцией сравнения по тем же параметрам. Покупка с возможностью доставки, установки, выбором оплаты. Возможность оплаты Вэб мани, Яндекс деньги, карты Виза, Мастер и т.д. Карта проезда к магазинам (на Яндекс). Форум с рейтингом аккумуляторов. Книга жалоб и предложений. Информационные страницы (инструкции по покупке, зарядке, обслуживанию и т.д.) Всю информацию предоставлю (большая часть на нашем старом сайте www.moll-batterien.ru).
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