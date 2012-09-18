Нужен сайт юридических услуг

Всем привет! Нужен легкий, стильный сайт в стиле 2.0., ну или что-то в роде этого. В то же время дизайн сайта должен создавать у посетителя впечатление престижной юридической фирмы. Максимально простой для администрирования.

Нужны будут решения по некоторым вопросам организации рубрики "вопрос - ответ" в каждом разделе соотв. услуги, а также некоторые др. решения программного характера.

Потребуется также создание логотипа, фирменных цветов и фирменного бланка.

По завершению проекта - поддержка сайта в течение полугода (при необходимости).

Оплата поэтапно в рамках бюджета (800$)