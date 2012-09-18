Нужно создать сайт-визитку. Как вариант возможны также собственные предложения. Примеры сайта в личной переписке. Преимуществом в выборе кандидата является низкая цена. Срок 3-7 дн.Срыв сроков означает отсутствие оплаты.Оставляйте предложения ...
Нужен сайт на Joomla
Доброго времени суток! Нужен сайт на Joomla!
Вот пример: http://www.betscore.ru/
Нужен такой же сайт, только со сменой некоторой информации.
Цену, и все подробности обсудим в скайпе или аське.
ICQ: 609497820
Skype: luckycapper
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