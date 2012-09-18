Создание сайта в буржунете

Веб-студии требуются программисты со знанием Joomla, word-press с опытом работы не менее 1 года. Желательно умение дописывать нужные скрипты, например, для взаимодействия сайта с 1С. Работа сдельная, попроектная. Возможно долговременное сотрудничество. Желательно люди из Молдовы, ...