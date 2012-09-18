Необходимо нарисовать макет , сверстать , адаптировать в Друпал последнее версии. Проект неоднозначный и требует профессионального подхода.Остальные данные в привате. P.s проект исключительно для Bob301 .
Создание сайта в буржунете
Требуется создать сайт о картинах в буржунете. Далее заняься его продвижением и поддержкой.
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