Небольшой сайт под ключ на modx

Нужен небольшой сайт под ключ по тематике “бадминтон”. Текущий сайт - badminton.net.ua, его элементы оформления можно взять за основу стиля. На первом этапе нужно сделать дизайн, на втором - верстку и программирование. Желаемая CMS - modx Evolution. Главное меню сайта и соответствующие модули такие:

- Главная (общая информационная страница)

- События (это сборник статей с возможностью помещать старые в архив, образцы статей - http://www.badminton.net.ua/events.html)

- Блог (стандартный модуль)

- Разное (еще один раздел для статей)

- Энциклопедия. Это структурированный каталог видеоуроков по бадминтону - аналогично любым каталогам товаров (дерево уроков с возможостью поиска и показом результатов в виде списка). Уточненное ТЗ по этой части будет на втором этапе разработки, для дизайна вполне достаточно общего описания.

Оплата - после выполнения каждого из этапов. Срок выполнения - до 2 недель.