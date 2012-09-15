Небольшой сайт под ключ на modx

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок149 просмотров

Нужен небольшой сайт под ключ по тематике “бадминтон”. Текущий сайт - badminton.net.ua, его элементы оформления можно взять за основу стиля. На первом этапе нужно сделать дизайн, на втором - верстку и программирование. Желаемая CMS - modx Evolution. Главное меню сайта и соответствующие модули такие:

- Главная (общая информационная страница)

- События (это сборник статей с возможностью помещать старые в архив, образцы статей - http://www.badminton.net.ua/events.html)

- Блог (стандартный модуль)

- Разное (еще один раздел для статей)

- Энциклопедия. Это структурированный каталог видеоуроков по бадминтону - аналогично любым каталогам товаров (дерево уроков с возможостью поиска и показом результатов в виде списка). Уточненное ТЗ по этой части будет на втором этапе разработки, для дизайна вполне достаточно общего описания.

Оплата - после выполнения каждого из этапов. Срок выполнения - до 2 недель.

MODX
13 лет назад
dimvin
68 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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