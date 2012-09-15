небольшой сайт, простой интерфейс, с уникальным простым качественным дизайном. что-то вроде школы покера с закрытым и открытым разделом. сайт будет использоваться для размещения статей, партнерских программ, обзоров и рейтингов покеррумов. можно прикрутить форум. + ...
Небольшой сайт под ключ на modx
Нужен небольшой сайт под ключ по тематике “бадминтон”. Текущий сайт - badminton.net.ua, его элементы оформления можно взять за основу стиля. На первом этапе нужно сделать дизайн, на втором - верстку и программирование. Желаемая CMS - modx Evolution. Главное меню сайта и соответствующие модули такие:
- Главная (общая информационная страница)
- События (это сборник статей с возможностью помещать старые в архив, образцы статей - http://www.badminton.net.ua/events.html)
- Блог (стандартный модуль)
- Разное (еще один раздел для статей)
- Энциклопедия. Это структурированный каталог видеоуроков по бадминтону - аналогично любым каталогам товаров (дерево уроков с возможостью поиска и показом результатов в виде списка). Уточненное ТЗ по этой части будет на втором этапе разработки, для дизайна вполне достаточно общего описания.
Оплата - после выполнения каждого из этапов. Срок выполнения - до 2 недель.
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