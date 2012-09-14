С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями. 1. Основное. Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки. ...
Требуется аналог drom.ru
Первый этап - автомобильная доска объявлений, с функционалом, аналогичным drom.ru (обязательно наличие выбора региона)
В дальнейшем - остальной функционал drom'а и, возможно, что-то ещё будет.
Из того, что нашёл - наиболее близка связка Joomla + AutoBB, но, возможно, предложите что-то лучшее.
Дизайн, вёрстка - Ваша, похожая на сайт-первоисточник, но чтобы легко можно было менять сменой css
От Вас - цена и сроки первого этапа.
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