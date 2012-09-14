Требуется аналог drom.ru

Первый этап - автомобильная доска объявлений, с функционалом, аналогичным drom.ru (обязательно наличие выбора региона)

В дальнейшем - остальной функционал drom'а и, возможно, что-то ещё будет.

Из того, что нашёл - наиболее близка связка Joomla + AutoBB, но, возможно, предложите что-то лучшее.

Дизайн, вёрстка - Ваша, похожая на сайт-первоисточник, но чтобы легко можно было менять сменой css

От Вас - цена и сроки первого этапа.