Сайт ремонтно-строительной компании

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок246 просмотров

Нужен корпоративный сайт на бесплатной СМS. Можно адаптировать из базы ТМ. Разместить сайт на хостинге. В дальнейшем техническая поддержка.

ТЗ вышлю позже.

13 лет назад
atlantrsk
Максим 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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