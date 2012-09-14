Необходимо создать каталог церквей Украины. Более подробное описание во вложении. Предупреждаю сразу, если вы не знаете, что такое система контроля версий, можете даже не браться. Если докажете и аргументируете, что бюджет должен быть больше - ...
Сайт ремонтно-строительной компании
Нужен корпоративный сайт на бесплатной СМS. Можно адаптировать из базы ТМ. Разместить сайт на хостинге. В дальнейшем техническая поддержка.
ТЗ вышлю позже.
Заявки фрилансеров
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