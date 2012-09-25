Сайт-визитка для творческой студии

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок217 просмотров

На сайте планируется несколько текстовых страниц + новостной раздел + галерея.

Нужен уникальный красивый дизайн, CMS предпочтительно Joomla - последней версии.

Все материалы для наполнения будут предоставлены.

Новичкам не беспокоить, нужен ответственный человек с опытом(рейтингом и отзывами).

С подходящими кандидатами свяжусь сам, не нужно ломиться в личку.

Предоплата 30%.

Joomla
13 лет назад
aleksandr_popov
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$600
15 дней
Сергей просто молодец. Сразу видно, что работает профессионал, сказал - сделал. Четко соблюдает сроки и безупречно решает все задачи. Спасибо за работу!
Александр отличный заказчик. Знает чего хочет и понимает как происходит рабочий процесс. ТЗ четкое все расписано от и до. Оплата без проблем и в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад