aleksandr_popov

Александр aleksandr_popov

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$200
10 баллов
11 лет назад
Приватно для Левченко Сергей (joomsoft)
Второй раз работаю с данным заказчиком и все супер!
Просто классный спец! Оперативно выручил во второй раз. Обязательно поработаем еще.
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$600
10 баллов
11 лет назад
Сайт-визитка для творческой студии
Александр отличный заказчик. Знает чего хочет и понимает как происходит рабочий процесс. ТЗ четкое все расписано от и до. Оплата без проблем и в полном объеме. Рекомендую!
Сергей просто молодец. Сразу видно, что работает профессионал, сказал - сделал. Четко соблюдает сроки и безупречно решает все задачи. Спасибо за работу!
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