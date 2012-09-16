aleksandr_popov

На сайте планируется несколько текстовых страниц + новостной раздел + галерея. Нужен уникальный красивый дизайн, CMS предпочтительно Joomla - последней версии. Все материалы для наполнения будут предоставлены. Новичкам не беспокоить, нужен ответственный человек с опытом(рейтингом и отзывами). С подходящими ...