Ищем в команду опытного дизаинера с опытом HTML и CSS верстки. - эксемпляры прошлых работ необходимы - Предыдущие работы для ХТМЛ 5 - желательно но не критично
Логотип + дизайн
Необходим логотип + дизайн сайта для юридического агенства.
С удовольствием выслушаю ваши предложения и отвечу на все интересующие вас вопросы.
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