Ищу дизайнера

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Закрыт33 заявки291 просмотр

Проект не один, по этому дизайнер нужен с опытом, хочу работать с дизайнером в паре.

Цены от 100 до 300 долларов за дизайн макет, главной страницы.

Надеюсь на Вашу отзывчивость и адекватность.

С Уважением.

13 лет назад
wolfmaster
Сергей 
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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