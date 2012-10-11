Доработка дизайна внутренних страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок140 просмотров

Доброго времени, есть сайт с частично готовым дизайном и версткой (в данный момент закрыт, доступ на сайт дам),

необходимо доработать дизайн внутренних страниц сайта, а именно:

1. новости – интересует несколько макетов новости (новость со списком, таблицей, изображением и большим количеством изображений).

2. еще две страницы 1 – достаточно объемный список 2 – список клиентов и партнеров компании.

Пишите сроки и цену.

Оплата ЯД!

З.ы. Из разговора с одним дизайнером, возможно ответит на некоторые вопросы:

мне необходимы макеты по которым я смог бы сверстать необходимые страницы, т.к. изначально дизайн представлял из себя главную, внутреннюю и контактную страницы, было достаточно сложно придумать отдельный дизайн внутренних страниц, для этого и ищем дизайнера, на сайте будет большое количество статей и новостей поэтому в первую очередь интересует дизайн текстового блока (далее по описанию в задании), потому что то, что есть сейчас мне не нравится, к тому же не всегда я буду оформлять эти тексты, хочется сверстать отдельные типовые страницы так чтобы после размещения статьи копирайтером они выглядели унифицировано.

13 лет назад
vimcom_RU
Кирилл 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Tavyel
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Екатерина ответственный фрилансер, не пропадает, на связи практически в любое время. Быстро и качественно справилась с заданием. Будем работать и дальше.
Благодарю за сотрудничество. Постановка задачи чёткая, предоставлена вся необходимая информация, проект качественный и интересный. Кирилл - приятный, вежливый заказчик. Оплата поступила вовремя и без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tavyel
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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