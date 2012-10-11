Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что ...
Доработка дизайна внутренних страниц сайта
Доброго времени, есть сайт с частично готовым дизайном и версткой (в данный момент закрыт, доступ на сайт дам),
необходимо доработать дизайн внутренних страниц сайта, а именно:
1. новости – интересует несколько макетов новости (новость со списком, таблицей, изображением и большим количеством изображений).
2. еще две страницы 1 – достаточно объемный список 2 – список клиентов и партнеров компании.
Пишите сроки и цену.
Оплата ЯД!
З.ы. Из разговора с одним дизайнером, возможно ответит на некоторые вопросы:
мне необходимы макеты по которым я смог бы сверстать необходимые страницы, т.к. изначально дизайн представлял из себя главную, внутреннюю и контактную страницы, было достаточно сложно придумать отдельный дизайн внутренних страниц, для этого и ищем дизайнера, на сайте будет большое количество статей и новостей поэтому в первую очередь интересует дизайн текстового блока (далее по описанию в задании), потому что то, что есть сейчас мне не нравится, к тому же не всегда я буду оформлять эти тексты, хочется сверстать отдельные типовые страницы так чтобы после размещения статьи копирайтером они выглядели унифицировано.
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