Доработка дизайна внутренних страниц сайта

Доброго времени, есть сайт с частично готовым дизайном и версткой (в данный момент закрыт, доступ на сайт дам),

необходимо доработать дизайн внутренних страниц сайта, а именно:

1. новости – интересует несколько макетов новости (новость со списком, таблицей, изображением и большим количеством изображений).

2. еще две страницы 1 – достаточно объемный список 2 – список клиентов и партнеров компании.

Пишите сроки и цену.

Оплата ЯД!

З.ы. Из разговора с одним дизайнером, возможно ответит на некоторые вопросы:

мне необходимы макеты по которым я смог бы сверстать необходимые страницы, т.к. изначально дизайн представлял из себя главную, внутреннюю и контактную страницы, было достаточно сложно придумать отдельный дизайн внутренних страниц, для этого и ищем дизайнера, на сайте будет большое количество статей и новостей поэтому в первую очередь интересует дизайн текстового блока (далее по описанию в задании), потому что то, что есть сейчас мне не нравится, к тому же не всегда я буду оформлять эти тексты, хочется сверстать отдельные типовые страницы так чтобы после размещения статьи копирайтером они выглядели унифицировано.