Сделать картинку "шапки сайта"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок240 просмотров

Добрый день.

Для начала

Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА"

Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск

Нужны идеи и последующая прорисовка.

Если сработаемся, рисовать будет что в ближайшие 2 мес :)

Бюджет каждого проекта по договоренности.

13 лет назад
Shura_pr
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Александр, серьезный человек, он всегда знает чего хочет и дает четкое ТЗ, всегда рад его проектам.

Заявки фрилансеров

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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