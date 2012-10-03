Дизайн сайта share.pluso.ru

Pluso.ru инструмент для простого добавления на сайт и визуальной настройки виджетов крупнейших социальных и облачных сервисов.

Дизайн нам видится не идеальным, есть несколько важных моментов:

1. Набор и расположение дополнительных опций

2. Изменение дополнительных опций и отражение изменений в превью должны быть на одном экране

3. Все кнопки не влазят в превью

4. Окно с кодом слишком маленькое

Ищем специалиста, который креативно решит эти задачи.