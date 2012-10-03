Дизайн шаблона e-mail рассылки

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок915 просмотров
#1$100
#2$30

Необходимо разработать профессиональный дизайн e-mail рассылки. Все элементы, кроме логотипа, должны легко верстаться средствами CSS, без графики.

Подробное ТЗ и структура дизайна - во вложении.

CSS
13 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

hands
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#2
action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

hands
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#2
action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1

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