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Дизайн шаблона e-mail рассылки
Необходимо разработать профессиональный дизайн e-mail рассылки. Все элементы, кроме логотипа, должны легко верстаться средствами CSS, без графики.
Подробное ТЗ и структура дизайна - во вложении.
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