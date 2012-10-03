Есть рабочий сайт. Странички на нем сейчас выглядят вот так: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic96.php Сейчас под него разрабатывается CMS, и внизу статьи будет выводится информация о кол-ве комментариев, дате создания статьи, авторе и т.п. Точно мы определились, ...
Установить новый шаблон на сайт (+ верстка)
Есть сайт (информационный, новости и тп), на него надо натянуть новый шаблон и сделать незначительные изменения в структуре сайта (удалить ненужные подразделы, на их место добавить новые).
Адрес сайта и нужный шаблон в личке дадим.
Сроки и цена?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта (набор на странице элементов есть). Требования к работе: - простой дизайн - грамотное расположение элементов Примеры работ: http://www.weblancer.net/files/portfolio/2140/214039/1222953.jpg ...Завершен13 лет назад
- $15
http://benefit96.ru/ в шапке нуджна хорошая картинка. сроки жмут. бюджет - 500 р.Завершен13 лет назад
Нам требуется написание сайта (для путешественников, с возможностью общения между собой): дизайн, верстка и программирование. Макеты у нас нарисованы.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
1. Дизайн главной страницы, поиск стиля. 2. После дизайн всех внутренних страниц и открывающих форм. 3. Дизайн административной панели. Более подробное ТЗ на почту скину.Завершен13 лет назад
- $50
Небольшой редизайн сайта http://www.ooo-intek.ru. Нужно заменить фон на фотографию по типу http://sibesnv.ru.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть старый сайт, сейчас необходима его модернизация. Требуется разработать современный дизайн для Рекламного Агентства маркетинговых коммуникаций. Услуги РА – брендинг, интернет, реклама, спонсоринг, управление, консалтинг. Позиционирование – услуги для красивого, модного и здорового бизнеса ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать дизайн 2-3 страниц веб портала. Веб портал предназначен для проверки данных по медицинским справкам выданных мед.учереждениям. Доступ будет по авторизации для определенных служб. 1 страница - главная - система ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется разработать на основе (логотипа) дизайн сайта. Сайт занимается арендой/продажей недвижимости. Примеры сайтов которые понравились http://www.gsn-moscow.ru/ http://www.tweed.ru/ http://www.stometr.ru/ В личку и аську сообщение не отправлять. ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Принимаются оригинальные предложения, бюджет - готов обсуждать В качестве движка, предположительно, будет advantshop.netЗавершен13 лет назад