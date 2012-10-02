Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки120 просмотров

Небольшой редизайн сайта http://www.ooo-intek.ru.

Нужно заменить фон на фотографию по типу http://sibesnv.ru.

13 лет назад
pashgan
Павел 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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