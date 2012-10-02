Нужен дизайн Компания занимается производством и продажей изделий из металла: Ворота, калитки, заборы, беседки, ограждения, садовую и кованую мебель. Находясь в Воронеже, получаем с помощью сайта заказы из Москвы и МО. Этот сайт ...
Дизайн агентства недвижимости
Требуется разработать на основе (логотипа) дизайн сайта.
Сайт занимается арендой/продажей недвижимости.
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В личку и аську сообщение не отправлять. Если вы заинтересованы, оставляйте отзыв. Я сам свяжусь с вами и скину более детальное тз.
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