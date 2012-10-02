Дизайн агентства недвижимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок217 просмотров

Требуется разработать на основе (логотипа) дизайн сайта.

Сайт занимается арендой/продажей недвижимости.

Примеры сайтов которые понравились

http://www.gsn-moscow.ru/

http://www.tweed.ru/

http://www.stometr.ru/

В личку и аську сообщение не отправлять. Если вы заинтересованы, оставляйте отзыв. Я сам свяжусь с вами и скину более детальное тз.

13 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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