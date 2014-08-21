Очень неприятный осадок от работы. Оплачена малая толика от того объема, что сдан. Все остальное - сплошные отговорки и "завтраки". Спрятаться в невидимку и отмалчиваться считаю недостойным мужчины и бизнес-партнера. Ведь договоренности между заказчиком и исполнителем - это бизнес-процесс. Любые проблемы можно решить, если хотеть их решать. Всегда готова к диалогу, а пока - рекомендовать к сотрудничеству не могу.