В нашем отделе разработки происходит расширение. В рамках данного расширения открыта вакансия "Старшего веб-разработчика". Мы ищем опытного специалиста, который хочет развиваться и расти в молодой и динамичной команде профессионалов. Обязанности: Разработка и поддержка проектов компании Управление небольшой группой ...
- $2500Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать и нарисовать дизайн лендинга. Для агентства по интернет рекламе. Обязательно опыт и понимая данной тематики. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.Закрыт9 лет назад
Требуется написать текст в разделы сайта по спортивному питанию. В среднем по 1500–2500 знаков. Порядка 70-100 статей. Обязательно опыт написания статей на данную тематику. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать 5$. В личку/скайп/аську писать не ...Закрыт9 лет назад
Требуется написать/сделать рерайт уже существующего текст в разделы сайта по строительству и проектированию загородных домов. В среднем по от 1500 до 2500 знаков. Общий объем 80 текстов. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать ...Закрыт9 лет назад
Надо разработать и нарисовать логотип "Вебстудии". Доп. информацию отправлю сам в личку. В личку писать не надо, оставляйте свои отзывы, сам буду выбирать.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта тур агентства. Примерно 7-8 страниц. Обязательно должен быть опыт разработки дизайнов тур агентства. Доп. информацию отправлю сам в личку. В личку писать не надо, оставляйте свои отзывы, сам буду выбирать.Закрыт9 лет назад
- $225
Написать текст в разделы сайта по моделям авто 45 текстов в среднем 1000-1500 знаковЗакрыт9 лет назад
- $562
Надо написать 125 статей по недвижимости.Закрыт9 лет назад
- $2500
Требуется написать 10 парсеров, для 10 разных сайтов, предпочтительнее на ASP, можно и на php, только тогда должна быть выгрузка в xml. Подробное тз, описание сайтов и так далее. Скину исполнителю. Каждый парсер с описанием работы оцениваю ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать текст в разделы сайта по авто. Разделы (Марка/Модель). В среднем по 1000-1500 знаков. Все марки и модели которые есть на данный момент. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать 5$. В личку/скайп/аську ...Завершен9 лет назад
- $250
Требуется написать текст на разделы сайт по недвижимости. 45 текстов по 1000-1500 знаков в каждый раздел.Завершен9 лет назад
- $5
Требуется написать текст на раздел сайта. По большому счету описание раздела сайта со списком риэлторов. Подробное ТЗ в личку.Завершен9 лет назад
- $250
Надо настроить сервер на Windows Server 2012 R2 IIS IIS URL REWRITE Exchange Server 2010 OWA SQL 2008 DNS В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Требуется нарисовать дизайн 2-х интернет магазинов мед товаров. На одном сайте будут будут отечественные товары на втором импортные. 5 страниц (главная, список товаров, карточка товара, информационная страница, корзина). В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы с ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется разработать прототип и дизайн портала недвижимости. Примерно 10 страниц. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.Завершен10 лет назад
- $250
Нужно установить дизайн на интернет магазин. Верстка есть. CMS 1-C битрикс, малый бизнес. примерно 6ть страниц. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Нужно сверстать дизайн интернет магазина. Главная Каталог Карточка товара Новости/акции Вспомогательные страницы Корзина Форма заказа Только верста. Чистый код. В коде не должно быть css, стили в отдельные файлы. Ну и так далее. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Надо настроить сервер на windeows 2008r2 IIS IIS URL REWRITE Exchange Server 2010 OWA SQL 2008 DNS В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется произвести доработки по интернет магазину 1С битрикс (малый бизнес). В основном все доработки связаны с версткой. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется нарисовать дизайн интернет магазина спортивного питания. 5 страниц (главная, список товаров, карточка товара, информационная страница, корзина). В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы с ценой.Завершен10 лет назад