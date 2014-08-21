MaxMarvil

Максим MaxMarvil

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Комплексные услуги по созданию и продвижению сайтов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется php программист

    $2500

    В нашем отделе разработки происходит расширение. В рамках данного расширения открыта вакансия "Старшего веб-разработчика". Мы ищем опытного специалиста, который хочет развиваться и расти в молодой и динамичной команде профессионалов. Обязанности: Разработка и поддержка проектов компании Управление небольшой группой ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLCSSjQueryAsterisk
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн лендинга

    Требуется разработать и нарисовать дизайн лендинга. Для агентства по интернет рекламе. Обязательно опыт и понимая данной тематики. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написать текст спортивное питание

    Требуется написать текст в разделы сайта по спортивному питанию. В среднем по 1500–2500 знаков. Порядка 70-100 статей. Обязательно опыт написания статей на данную тематику. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать 5$. В личку/скайп/аську писать не ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется написать/сделать рерайт текста

    Требуется написать/сделать рерайт уже существующего текст в разделы сайта по строительству и проектированию загородных домов. В среднем по от 1500 до 2500 знаков. Общий объем 80 текстов. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта тур агентства

    Требуется разработать дизайн сайта тур агентства. Примерно 7-8 страниц. Обязательно должен быть опыт разработки дизайнов тур агентства. Доп. информацию отправлю сам в личку. В личку писать не надо, оставляйте свои отзывы, сам буду выбирать.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер

    $2500

    Требуется написать 10 парсеров, для 10 разных сайтов, предпочтительнее на ASP, можно и на php, только тогда должна быть выгрузка в xml. Подробное тз, описание сайтов и так далее. Скину исполнителю. Каждый парсер с описанием работы оцениваю ...

    PHP
    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать текст в разделы сайта по авто.

    Требуется написать текст в разделы сайта по авто. Разделы (Марка/Модель). В среднем по 1000-1500 знаков. Все марки и модели которые есть на данный момент. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать 5$. В личку/скайп/аську ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Текст в раздел сайта

    $5

    Требуется написать текст на раздел сайта. По большому счету описание раздела сайта со списком риэлторов. Подробное ТЗ в личку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн 2-х интернет магазинов.

    $1000

    Требуется нарисовать дизайн 2-х интернет магазинов мед товаров. На одном сайте будут будут отечественные товары на втором импортные. 5 страниц (главная, список товаров, карточка товара, информационная страница, корзина). В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы с ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установка дизайна

    $250

    Нужно установить дизайн на интернет магазин. Верстка есть. CMS 1-C битрикс, малый бизнес. примерно 6ть страниц. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.

    Битрикс
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать Интернет магазин

    $150

    Нужно сверстать дизайн интернет магазина. Главная Каталог Карточка товара Новости/акции Вспомогательные страницы Корзина Форма заказа Только верста. Чистый код. В коде не должно быть css, стили в отдельные файлы. Ну и так далее. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка интернет магазина

    $250

    Требуется произвести доработки по интернет магазину 1С битрикс (малый бизнес). В основном все доработки связаны с версткой. В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.

    Битрикс
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $500

    Требуется нарисовать дизайн интернет магазина спортивного питания. 5 страниц (главная, список товаров, карточка товара, информационная страница, корзина). В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы с ценой.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
seosanin
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$225
10 баллов
9 лет назад
Написать текст на сайт
Работу выполнили, четкое ТЗ, оплату получил.
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$200
2 балла
9 лет назад
Требуется написать текст спортивное питание
Очень неприятный осадок от работы. Оплачена малая толика от того объема, что сдан. Все остальное - сплошные отговорки и "завтраки". Спрятаться в невидимку и отмалчиваться считаю недостойным мужчины и бизнес-партнера. Ведь договоренности между заказчиком и исполнителем - это бизнес-процесс. Любые проблемы можно решить, если хотеть их решать. Всегда готова к диалогу, а пока - рекомендовать к сотрудничеству не могу.
masha33zz
Оксана 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Требуется написать/сделать рерайт текста
Спасибо, сотрудничеством осталась довольна. Буду рада дальнейшей работе с Сергеем.
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$562
2 балла
9 лет назад
Написать текст на сайт
Очень жаль, но своих обязательств заказчик не выполнил. Оплачена только половина заказа. Постоянные "завтра", и "послезавтра". То руководителя нет, то Киви деньги задержал. После просьбы предоставить данные перевода - нет ответа уже 3 дня. Не первый раз я работаю с ним, и неприятно думать, что этот человек аферист. Будет оплата - уберу отзыв. Но сейчас рекомендовать не могу.
seosanin
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$198
10 баллов
9 лет назад
Написать текст в разделы сайта по авто.
Внятное ТЗ и постановка задач. Всегда своевременная оплата и человек постоянно находится в онлайне, что ускоряет процесс работы. Рекомендую Максима, как хорошего заказчика
Качественные и своевременные тексты! Рекомендую!
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