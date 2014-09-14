Настроить сервер на Windows Server 2012 R2

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок212 просмотров

Надо настроить сервер на Windows Server 2012 R2

IIS

IIS URL REWRITE

Exchange Server 2010

OWA

SQL 2008

DNS

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SQL
11 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Отличные спецы. Знают свое дело 5+, настроили, всё работает отлично, полностью доволен результатом, буду и дальше работать. Всем рекомендую.
Спасибо за работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад