Пытаюсь импортировать пользователя из CPanel в ISP Manager, при импорте получаю сообщение: Во время импорта пользователя произошли ошибки. Для просмотра отчета нажмите "подробнее" Нажимаю Подробнее - вижу: ...
Настроить сервер на Windows Server 2012 R2
Надо настроить сервер на Windows Server 2012 R2
IIS
IIS URL REWRITE
Exchange Server 2010
OWA
SQL 2008
DNS
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