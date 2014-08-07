Настроить правила NGINX на сервере Debian 7

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Закрыт8 заявок184 просмотра

Есть облачный хостинг с Дебиан 7. Не могу разобраться с почтой, нужно чтобы работала функция php mail и прописать правила nginx + php fastcgi для работы с DLE 10. Без чпу работает нормально, но с ЧПУ никак не хочет работать, пробовал правила с офф сайта. Панель управления Ajenti V. Пишите стоимость работы и срок выполнения.

DebianDLENginxPHP
11 лет назад
Artamos
Артём 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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