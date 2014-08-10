Сделать бекап сайта и переставить систему

Имеем:

Был сервер на BurstNet с установленным DirectAdmin , но BurstNet закрылся и все сервера перенесли на Hostwinds.

У Hostwinds нет опции установки DirectAdmin, т.е. сервер без панели сейчас, с остатками старой.

Нужно:

Сделать бекап сайта и БД с этого сервера.

Снести всё и переставить начисто ОС.

Установить панель управления (например Vesta), munin, awstats, webalizer если их не будет в панели.

Сделать рабочий бекап сайта на DigitalOcean (желательно с автоматическим переносом изменений) чтоб в случае проблем можно было перекидывать DNS с одного сервера на другой.

В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость работы.