Сделать бекап сайта и переставить систему

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок195 просмотров

Имеем:

Был сервер на BurstNet с установленным DirectAdmin , но BurstNet закрылся и все сервера перенесли на Hostwinds.

У Hostwinds нет опции установки DirectAdmin, т.е. сервер без панели сейчас, с остатками старой.

Нужно:

Сделать бекап сайта и БД с этого сервера.

Снести всё и переставить начисто ОС.

Установить панель управления (например Vesta), munin, awstats, webalizer если их не будет в панели.

Сделать рабочий бекап сайта на DigitalOcean (желательно с автоматическим переносом изменений) чтоб в случае проблем можно было перекидывать DNS с одного сервера на другой.

В заявках указывайте, пожалуйста, стоимость работы.

11 лет назад
FreeSst
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Всё отлично, работа сделана качественно и в срок.
Спасибо за работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад