Настроить servoy developer

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки133 просмотра

Здравствуйте. Скачал и установил servoy deveoper. Проблема в том, что при запуске он падает и дальше не запускается. Нужно настроить для работы под ubuntu 14.04

Ubuntu
11 лет назад
vint1986
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров