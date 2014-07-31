Нужна поддержка опытного админа. Текущая версия 6.6-2.8.amzn1 Требуется минимум pcre-7.2 или последняя в php. Через yum не ставится. Из исходника не компиллируется. ./configure выдает ошибку: ...
Консультация в настройке Exchange 2013
Здравствуйте , нужна консультация и помощь по Exchange 2013 в режиме кластера (DAG). Человек должен иметь практический опыт в настройке отказоустойчивости.
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