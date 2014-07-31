Консультация в настройке Exchange 2013

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка171 просмотр

Здравствуйте , нужна консультация и помощь по Exchange 2013 в режиме кластера (DAG). Человек должен иметь практический опыт в настройке отказоустойчивости.

11 лет назад
okamozg
Артём 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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