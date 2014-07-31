Здравствуйте! Нужно сделать сервер из компьютера, с папкой хранения данных, с доступом к принтеру. Оборудование: роутер yota -> компьютер с Windows 7 -> ...
Обновить pcre на amazon linux
Нужна поддержка опытного админа.
Текущая версия 6.6-2.8.amzn1
Требуется минимум pcre-7.2 или последняя в php.
Через yum не ставится. Из исходника не компиллируется. ./configure выдает ошибку:
checking how to run the C preprocessor... grep: error while loading shared libraries: libpcre.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
gcc -E
grep: error while loading shared libraries: libpcre.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
checking for grep that handles long lines and -e... configure: error: no acceptable grep could be found in /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/xpg4/bin
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