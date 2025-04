Обновить pcre на amazon linux

Нужна поддержка опытного админа.

Текущая версия 6.6-2.8.amzn1

Требуется минимум pcre-7.2 или последняя в php.

Через yum не ставится. Из исходника не компиллируется. ./configure выдает ошибку:

checking how to run the C preprocessor... grep: error while loading shared libraries: libpcre.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

gcc -E

grep: error while loading shared libraries: libpcre.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory

checking for grep that handles long lines and -e... configure: error: no acceptable grep could be found in /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/xpg4/bin