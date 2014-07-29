Настройка exim/postfix под рассылку

Необходимо настроить exim/postfix на hetznere vps vq7 – vq12. Нужна тонкая настройка именно mta с пониманием какую производительность писем в час можем получить с указанных vps. Установка mailman или аналога. Цифровые подписи не предлагать, это сами настроим. Если вы знакомы с Interspire Email Marketer и MailTUX 2 это будет преимуществом при выборе исполнителя.